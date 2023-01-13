Вчитель фізики наводив ворожі ракети на школи Слов’янська: як його покарали

Вчитель фізики наводив ворожі ракети на школи Слов’янська у Донецькій області. А також здавав росіянам позиції ЗСУ, передає НСН.

Колаборант працював у Малинівській школі. Протягом весни та літа 2022 року він передавав окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ у Слов’янську. Всю інформацію надсилав через бот у Telegram терористам «ДНР».

Вчитель фізики наводив ворожі ракети на школи Слов’янська

Окрім того, вчитель фізики повідомляв військовим РФ адреси навчальних закладів, де він вважав, що там перебувають підрозділи ЗСУ. У ході судового розгляду, чоловік визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення. Суд ухвалив вирок і призначив йому покарання – позбавлення волі на 8 років з ізоляцією засудженого та поміщенням його до кримінально-виконавчої установи закритого типу.

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