На Запорізькій АЕС відключили енергоблок №6 – Енергоатом

На Запорізькій АЕС відключили енергоблок №6. Протягом останніх 3 діб російські окупаційні війська продовжують здійснювати інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

На Запорізькій АЕС відключили енергоблок №6. Протягом останніх 3 діб російські окупаційні війська продовжують здійснювати інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

Відповідну заяву зробили у НАЕК «Енергоатом». Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу установи.

“Внаслідок цього були завершені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші рядки вузла ЗАЕС/ЗаТЕС раніше виявили пошкодження,” йдеться в повідомленні .

Сьогодні через пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу від електричної мережі відключили енергоблок №6.

“5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відключена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС ізосистемою України! Як внаслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС”, розповіли в “Енергоатомі”.

Нагадаємо, 4 вересня від мережі був відключений енергоблок №5.

МАГАТЕ хочуть встановити постійну присутність агентства на Запорізькій АЕС