Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт поліції у Полтавській області.

Свій вчинок затриманий чоловік пояснив тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи не зміг народити. Тому вдався до злочину. У поліції повідомили, що з дитиною все добре. Малюка повернули мамі до перинатального центру.

На Полтавщині затримали викрадача новонародженої дитини

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідчі працюють над оголошенням підозри 25-річному чоловіку та обрання йому запобіжного заходу.

За викрадання дитини. 25-річному чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. А в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України буде надана правова оцінка службовим особам перинатального центру.

Нагадаємо, 14 липня з пологового будинку Кременчука викрали немовля, якому було лише 4 дні. Його мати звернулася до поліції.

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