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На Нікопольщині від отриманих поранень помер 33-річний чоловік (фото)

Автор -
Журналіст
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На Нікопольщині від отриманих поранень помер 33-річний чоловік. Ввечері 13 серпня окупантии обстріляли Червоногригорівську громаду.

Повідомив начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак, передають Новини України – НСН.

«У лікарні помер постраждали внаслідок вечірнього артобстрілу Нікопольщини. У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося», йдеться у повідомленні.

У Червоногригорівській громаді, на яку прийшла ця атака, понівечені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач.

На Нікопольщині від отриманих поранень помер 33-річний чоловік: фото

  Обстріл Нікопольщини 13 серпня

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