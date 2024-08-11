На Херсонщині евакуюють людей з 50 населених пунктів – ОВА

На Херсонщині евакуюють людей з 50 населених пунктів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 10 серпня.

Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають Новини України – НСН.

«Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти», говорить Олександр Прокудін

Тому було ухвалено рішення про розширення переліку населених пунктів населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

На Херсонщині евакуюють людей з 50 населених пунктів

До нього потрапили 50 населених пунктів, які знаходяться вздовж Дніпра. А саме Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе, мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вул.Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків).

«Прошу всіх, хто залишається в громадах зі складною безпековою ситуацією, евакуюйтеся. Подбайте про життя дітей. Дайте їм змогу навчатися, розвиватися і жити у безпеці», додав голова ОВА.

Ще новини України: Православний календар на серпень 2024: нові дати спасів