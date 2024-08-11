Намагалася вийти крізь дим: на Харківщині у гуртожитку згоріла 17-річна дівчина

10 серпня на Харківщині у гуртожитку згоріла 17-річна дівчина. Пожежа сталася в місті Зміїв.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДСНС Харківської області.

Пожежа сталася у суботу, у 5-ти поверховому гуртожитку. Горіла кімната на 3-му поверсі. Коли на місце прибули рятувальники, площа пожежі складала 18 м кв.

На Харківщині у гуртожитку згоріла 17-річна дівчина

«В коридорі 3-го поверху та поверхами вище спостерігалось сильне задимлення. Відразу було прийняте рішення про евакуацію людей. Під час проведення розвідки у задимленому коридорі рятувальники виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Вона намагалась вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом», розповіли у ДСНС.

З гуртожитку, де сталася пожежа рятувальники вивели на свіже повітря 9 мешканців гуртожитку. Полум’я локалізували та загасили.

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