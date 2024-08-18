На Донеччині мешканців трьох населених пунктів закликають евакуюватися. Це пов’язано з важкою ситуацією на Покровському напрямку.

Відповідний заклик у «Фейсбук» розмістила Ірина Верещук. Повідомляють Новини України – НСН.

«На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове», йдеться у повідомленні.

Ірина Верещук просить виїхати у безпечні регіони, в першу чергу тих, хто не залучений до оборони населених пунктів. Для цього є й аргументи:

Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього.

Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони.

«Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно. Але життя та здоровʼя вас і ваших дітей цінніше. Також розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутись із труднощами та невідомістю. Але це краще, аніж під обстрілами, на лінії вогню», говорить Верещук.

За її словами, Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації, приймаючі громади – допоможуть всім, хто евакуюється.

На Донеччині мешканців трьох населених пунктів закликають евакуюватися: куди звертатися

Для того аби евакуюватися, можна звертатися за телефонами:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

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