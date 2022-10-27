Мешканку Кривого Рогу підозрюють у вбивстві власної дитини. Раніше її було позбавлено батьківських прав щодо 5-х неповнолітніх дітей.

Криворізька північна окружна прокуратура повідомила про підозру мешканці Кривого Рогу за фактом умисного вбивства власної новонародженої дитини після пологів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

«25 жовтня 2022 року вагітна жінка, перебуваючи за місцем проживання колишнього співмешканця, народила живу здорову дитину, після чого викинула немовля в яму вуличної вбиральні. Згодом сусіди помітили у вбиральні тіло мертвої дитини та викликали правоохоронців», йдеться в повідомленні.

Жінку затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою. А також, проводять слідчі спрямовані на встановлення всіх обставин смерті новонародженої дитини.

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