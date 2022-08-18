МАГАТЕ відправить місію на Запорізьку АЕС. Зараз українськи дипломати і атомники працюють над організацією візиту місії.

17 серпня у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що готується візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Українські дипломати, наші атомники й МАГАТЕ – у постійному контакті, зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки”, розповів голова держави.

Він наголосив про негайне виведення російських військ з території ЗАЕС.

“Російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко й максимально ефективно”, наголосив Володимир Зеленський.

18 серпня голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що гендиректор МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на ЗАЕС.

“У нашому дзвінку гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерної безпеки, викликаних військовими діями Росії”, написав Кулеба у своєму Twitter.

Україна вимагає від ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на Запорізьку АЕС