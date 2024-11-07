Раділа російським ударам: авторка скандального відео із Київського вокзалу отримала підозру

Про це йдеться на сайті СБУ. Інформують Новини України – НСН.

«У своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, фігурантка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, «росіяни дають відпір українцям». Крім того, вона глузувала над громадянами нашої держави, які спускаються в укриття», йдеться у повідомленні.

Після публікації відео, дівчину поліцейські спільно з СБУ. Їй повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно). Їй загрожую до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Авторка скандального відео із Київського вокзалу отримала підозру

Нагадаємо, провокативне відео 7 жовтня опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області. До Києва вона переїхала декілька місяців тому. Вела особистий акаунт у ТікТоку. Його вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер».

Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області.

Ще новини України: Масована повітряна атака 23 жовтня: ворог запустив 81 БпЛА – все, що відомо