У соцмережі показали наслідки руйнування Каховської ГЕС. Мор риби зафіксували у селі Дубовики Васильківського району.

Про це йдеться у телеграм-каналі «Дніпро оперативний», передають Новини України – НСН.

«Масовий мор риби в селі Дубовики Васильківського району. Дощів тут немає вже кілька місяців … тамтешні води обміліли або взагалі зникли», йдеться у повідомленні.

На фото нижче наслідки екологічного лиха, яке пов’язане з підривом Каховської ГЕС. Її росіяни підірвали 6 червня 2023 року.

У соцмережі показали наслідки руйнування Каховської ГЕС: фото

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