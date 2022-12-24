Зворушлива історія незламної вчительки з Києва підкорила соціальні мережі. На початку тижня жінка проводила урок просто на парковці супермаркету зловивши інтернет, передає НСН.

Один з перехожих помітив незламну вчительку й сфотографував її. За декілька годин ця світлина набрала тисячі лайків та сотні репостів.

«Ой, капец, капец. Я в шоці. Мені легше провести уроки, чим це дивитися. Якщо чесно, то якось ніяково, що виставили в Інтернет. Як для мене, це ніяково. Я не звикла бути на показ, щоб усі говорили… Я звикла виконувати свою роботу», розповіла вчителька з математики Юлія Дмитрівна.

В той день, вона готувалася вести урок у п’ятому класі. За її словами для учнів потрібен ноутбук, тому що презентацію на пальцях розказати неможливо. Юлія Дмитрівна почала шукати місце, де можна «спіймати мережу».

«Де не йду – ніде нема Інтернету. Ну, а там зупинка, де зупиняються машини, зловила Інтернет, стала на місці та почала проводити. Ось так і довела урок до кінця», каже вчитель математики.

Саме у той день, вона навчала своїх дітей користуватися транспортиром.

«Як ти дитину навчиш прикладати транспортир? Якби був поряд – ти показав би на дошці, підійшов би до кожного. А тут як? Кути є і виміряй! Ну, то намагаєшся накласти анімацію», додала Юлія Дмитрівна.

У рідній школі незламної вчительки класи не бачили учнів понад 300 днів. У навчальному закладі немає укриття, тому навчання проходить дистанційно. До листопада навчання проходило більш-менш спокійно. Зараз вчителям доводиться бігати по району майже щодня.

Зворушлива історія незламної вчительки з Києва підкорила соціальні мережі

Незламна вчителька Юлія Дмитрівна говорить, що зараз справжні бійці не тільки вчителі, а і їхні учні разом з батьками. Вона точно знає для чого, так наполегливо виконує свою роботу. Адже саме її учням після Перемоги доведеться розбудовувати Україну.

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