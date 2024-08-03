На Дніпропетровщині викрили бордель, а його організаторам вже повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті ДБР, передають Новини України – НСН

«На початку 2024 року дві родини змовників, які товаришували не один рік, вирішили покращити своє матеріальне становище. Фігуранти почали розвивати у Павлограді притон розпусти. Для початку «власної справи» шукали дівчат, які опинилися у скрутних життєвих обставинах», йдеться у повідомленні

На Дніпропетровщині викрили бордель

Таким чином до проституції організатори залучили 6 жінок віком від 25 до 30 років пропонуючи їм комфортні умови та достойну заробітну плату.

Бордель облаштували в орендованій квартирі у спальному районі міста. Клієнтів підшукували в інтернеті, розміщуючи там повідомлення сексуального характеру.

Бордель працював цілодобово. В середньому з клієнтів брали понад 3 тисячі гривень. Ці кошти ділили між організаторами й повіями. За попередніми підрахунками, цей бізнес приносив понад пів мільйона гривень щомісяця.

У створенні та утриманні місць розпусти підозрюють 4 осіб.Їм вже повідомили про підозри за ч. 2 ст. 302 та ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення про підозру ще одному правоохоронцю. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 7 років.

Ще новини України: Чоловік зі спільницею збирали дані про критичні об’єкти в Одесі для окупантів — яке покарання їм загрожує