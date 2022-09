Денис Шмигаль запропонував направити спеціальну місію ЄС та ООН на Запорізьку АЕС. Відповідну пропозицію він зробив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

4 вересня під час візиту до Німеччини прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відправити канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «НВ».

Discussed strengthening defense capacity and further comprehensive support of #Ukraine with 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz. Europe's energy security is on the agenda. Offered to send a special EU and UN mission to the ZNPP. Sure that 🇩🇪 is a reliable and consistent partner of 🇺🇦. 1/1 pic.twitter.com/HkGgSREUnc

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 4, 2022