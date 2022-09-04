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Денис Шмигаль запропонував направити спеціальну місію ЄС та ООН на Запорізьку АЕС

Дата
800px Denys Shmyhal 2020 3

Денис Шмигаль запропонував направити спеціальну місію ЄС та ООН на Запорізьку АЕС. Відповідну пропозицію він зробив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

4 вересня під час візиту до Німеччини прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відправити канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «НВ».

«На порядку денному — енергетична безпека Європи. Запропонував направити на ЗАЕС спеціальну місію ЄС і ООН. Впевнений, що Німеччина є надійним і постійним партнером України», написав Шмигаль у своєму Твіттері.

Окрім того, він заявив, що Україна за підтримки ЄС хоче посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.Також Денис Шмигаль подякував Шольцу за ініціативу провести у жовтні в Берліні конференцію з відбудови.
Нагадаємо, президент Туреччини запропонував Володимиру Путіну посередництво щодо питання Запорізької АЕС.

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