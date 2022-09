Чи залишить МАГАТЕ своїх представників на ЗАЕС – заява Рафаеля Гроссі

Чи залишить МАГАТЕ своїх представників на ЗАЕСі. Відповідну заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

Після декількох годин роботи на станції генеральний директор місії МАГАТЕ дав інтерв’ю журналістам. На ньому він повідомив, що агенція залишить на Запорізькій АЕС своїх представників. Він додав, що на станції побачив “ключові речі”, які хотів побачити.

Місія МАГАТЕ має на меті провести інспекцію на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, яку в березні 2022 року окупували російські війська. Про прибуття до ЗАЕС МАГАТЕ повідомило у власному твіттері. На станції їх зустріли війська РФ.

⚡ IAEA's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) led by Director General @RafaelMGrossi has just arrived at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant to conduct indispensable nuclear safety and security and safeguards activities.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 1, 2022