Маленька, але незламна: 6-річна гімнастка, яка втратила ногу відновила тренування

На Одещині 6-річна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу відновила тренування. Їй встановили найсучасніший біонічний протез. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Дівчинка втратила ніжку внаслідок тогорічної російського ракетного удару по смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, куди вона з батьками виїхала з обстрілюваної ворогом Одеси. Та дівчинка виявилася незламною із неабиякою силою волі.

6-річна гімнастка, яка втратила ногу відновила тренування

За ініціативою Департаменту фінансів Одеської міської ради були зібрані кошти на найсучасніший біонічний протез ніжки для маленької Саші Паскаль. Його виготовили у медичному центрі протезно-ортопедичної допомоги Теллус індивідуально з урахуванням всіх потреб дівчинки, що дає їй можливість активно рухатися і повноцінно жити.

Зараз Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань із гімнастики, якою займається з трьох років.

Нагадаємо, у 2022 році український протез потрапив на обкладинку видання TIME. Винахід помістили до категорії «Доступність». Також він потрапив до найкращих винаходів минулого року.

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