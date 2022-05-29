Мама 5-місячного хлопчика, вбитого російським снарядом у Харкові, розповіла, як загинули її чоловік і син

Мама 5-місячного хлопчика, вбитого російським снарядом у Харкові 26 травня, розповіла, як просто на її очах загинули чоловік і син, передає NNS.

Нагадаємо, 26 травня у Харкові під час ворожих обстрілів міста загинули дев’ятеро людей. Серед них були молодий батько і його п’ятимісячний син. Мати хлопчика була госпіталізована у важкому стані.

«Я тепер вдова і мама своєї єдиної дитини, буквально позавчора 26 травня я була мамою двох моїх чудесних синів. Але РФ вирішила, що мені потрібно їх позбутися…» – розповіла жінка.

Українка розповіла, що була на роботі в одному з харківських салонів краси, коли чоловік із 5-місячним сином зайшли, щоб забрати її та разом повертатися додому.

«Перший «приліт. Потім знову… Мене чимось привалило, я скинула з себе все – і повернулася подивитися, як мої рідні. А побачила чорну людину у футболці і зверху в кофті, низ голий. Це був мій чоловік. Я кричу, біжу до нього… Я перевертаю його на бік і починаю шукати, де мій син. А його ніде немає…Я просила допомоги, я кричала, але не чула свого крику. Здавалося, я кричу дуже тихо», – написала харків’янка.

Нагадаємо, загиблу дитину знайшли не одразу.

Керівник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, в якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Поліції Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду.