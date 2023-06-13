На Запоріжжі ліквідовано російського генерала, начальника штабу армії

У Запоріжжі ліквідовано російського генерала, начальника штабу 35-ї загальновійськової Сергія Горячова. Про його загибель повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на воєнкорів, передає НСН.

Зокрема, про ліквідацію генерал-майора повідомляє російський воєнкор Юрій Котеня. За його даними, Горячов загинув унаслідок ракетної атаки.

Воєнкор опублікував фото Горячова (у формі полковника) і написав у своєму телеграм-каналі, що генерал-майор у свій час «очолював російський контингент у Придністров’ї, командував 201 військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську. Вступивши у так звану «СВО» командиром 5-ї окремої танкової бригади, ‘виріс’ до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії».

Відомо, що Сергій Горячев з 2017 року перебуває в базі “Миротворець” як російський військовий злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

Додамо, що народний депутат України Юрій Мисягін написав у своєму Телеграм-каналі, що внаслідок ракетного удару загинув не лише Горячев, а й низка інших російських офіцерів. У публікації, якою поділився нардеп, йдеться про те, що командирів окупантів було ліквідовано на Запорізькому напрямку.

Інформацію про те, що загинуло одразу кілька російських командирів, також підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. А на оприлюдненому ним скріні ми бачимо, що рашисти скиглять з приводу важкої для них ситуації на Запоріжжі, де ЗСУ почали контрнаступ.

На Запоріжжі ліквідовано російського генерала: скрін

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