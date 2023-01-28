Кидали поранених і техніку: відео, як російські морпіхи тікають з поля бою під Вугледаром

З’явилося відео, як російські морпіхи тікають з поля бою під Вугледаром. Ворожа пропаганда, яка широко розпіарила свою піхоту, точно не покаже такого по ТV.

Українські захисники під Вугледаром на Донеччині змусили російських морських піхотинців тікати, передає НСН. Артилеристи ЗСУ працювали блискуче, і окупантів не залишалося нічого іншого, як накивати п’ятами з поля бою. Відповідне відео 28 січня український воєнний кореспондент Юрій Бутусов оприлюднив у Telegram.

На кадрах показана блискуча робота 72-ї механізованої бригади українських Збройних сил. Російські солдати після прильотів тікали так, що кинули свої п’ять бронемашин, загиблих та навіть поранених.

Відео, як російські морпіхи тікають з поля бою під Вугледаром

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