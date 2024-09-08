Кримський міст посипався після ударів ЗСУ – «АТЕШ» (фото)

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ», передають «Новини України – НСН».

Як зазначають партизани, відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин.

Кримський міст посипався після ударів ЗСУ

Відношення до його стану стає дедалі більш зневажливим, уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Також варто зазначити, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш вразливим, – пишуть партизани

Нагадаємо, ЗСУ неодноразово завдавали ударів по мосту, спричиняючи серйозні пошкодження та тимчасово ускладнюючи його використання. Удари мали на меті не лише пошкодження, а й підрив довіри до здатності Росії захищати інфраструктуру.

Крім того ЗСУ регулярно б’ють по поромним переправам, які сполучають Крим з Росією. І це теж суттєво ускладнює життя окупантам.

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