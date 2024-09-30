Хтось випалює Хортицю: знищено тисячі й тисячі старих дерев (фото)

Хтось випалює Хортицю. Знищено вже тисячі дерев, які були посаджені тут у середині минулого століття. А головне – серед жертв столітні дуби і дикі груші.

Сумними новинами поділився запорізький письменник Костянтин Сушко, який в певний період був директором заповідника, передають «Новини України – НСН».

За словами Костянтина Сушка, упродовж останніх жахливих 2 років і 7 місяців Хортиця зазнала з півтора десятка «прильотів». Але страждає вона не тільки від росіян…

Те, що несподівано відкрилося мені вчора, 29 вересня, на острові на підступах до балки Великої Молодняги, на північному її схилі, а також на всій відстані од Святилища і аж до парку Тараса Шевченка, з “прильотами” геть не пов’язане, – каже письменник

За його словами, він побачив багато гектарів знищеного пожежею лісу. Тисячі, тисячі й тисячі згорілих акацій, кленів, в’язів, та найгловніше – істинно хортицьких дубів і диких груш.

Упродовж 1959-1962 років усе це, окрім столітніх дубів і диких груш, було кинуте в землю дрібнесеньким насінням, і за 6 десятиліть стало розкішним лісом. Зараз усе спалене, – каже Костянтин Сушко

На його думку, винні люди, які приходять чи приїжджають на Хортицю розважатися. Розводять тут вогнища і смажать шашлики.

Це тут піпл розважався. Бо не може сприймати Хортицю без багаття і шашлика. Не може! Не вміє!! Тож і не бажає!!! У прямому розумінні, – бодай кілок ти йому на голові теши… – пише Костянтин Сушко

Побачивши згарище замість старих дерев, він залишив острів, куди прийшов у якості екскурсовода з туристами.

Приголомшений, я відмінив екскурсію. Хіба можна було, проходячи повз обгорілі остови, ще кілька днів тому величних дерев, повз випалений до тла глід і шипшину, розповідати про скіфів та половців, а надто виголошувати, скільки на Хортиці видів птахів, скільки всього диких тварин, скільки дерев і трав!.. За все своє життя уперше повертався з Хортиці ущент пригніченим… – написав Костянтин Сушко у Фейсбуці

Письменник оприлюднив фото, зроблені на хортицькому згарищі.

Хтось випалює Хортицю: фото

В коментарях до допису люди підтверджують, що на Хортиці коїться щось страшне і незрозуміле.

Деякі з коментаторів навіть вважають, що хтось влаштовує тут навмисні підпали…

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