Херсонський колаборант Сальдо попросив про виїзд до росії – у росії відповіли (відео)

Херсонський колаборант Сальдо звернувся до російського керівництва з проханням сприяти у фактичній евакуації жителів Херсонщини до росії. У росії відповіли на його звернення, передає NNS.

З відповіді слідує, що росія готується до прийому людей, які добровільно або під примусом виїжджатимуть з Херсонської області.

В мережі з’явилася відповідь російського віце-прем’єра Марата Хуснулліна, який у відповідь на звернення Володимира Сальдо заявив, що «урядом прийнято рішення про допомогу у виїзді мешканцям області в інші регіони країни».

Хуснуллін назвав окупований український регіон «Херсонська область Російської Федерації».

Він сказав, що мешканцям області, які виїдуть до Росії, буде «в інших суб’єктах федерації» надане «безкоштовне житло і все необхідне». При цьому невідомо, куди відправлять людей.

Російський віце-прем’єр також сказав, що «тих, хто захоче лишитися на новому місці, забезпечать житлом».

Радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань у своєму Фейсбуці прокоментував ситуацію.

Сьогодні так званий «голова» Херсонської області зрадник Сальдо звернуся до російського керівництва з проханням сприяти в фактичній евакуації жителів Херсонщини до росії. Мотивував це тим, що через обстріл є небезпека для життя.

Після резонансу, яке спричинило це звернення, Стремоусов вирішив уточнити, що це не евакуація, а просто «выезд». Свого роду відпочинок.

І ось з’явилась відповідь від російського уряду: вони обіцяють надати безкоштовне житло всім тим, хто виявить бажання виїхати з області в росію. Збулась мрія колаборантів — можна поїхати в країну, від якої відмежувався весь цивілізований світ і відчути всі «переваги» про які ви собі фантазували, – написав Хлань.

При цьому він зазначив, що виїзд на підконтрольну Україні територію окупанти досі блокують. З величезних черг, які зібрались, випускають лише декілька десятків людей за день. Процедура ускладнена, умови одне знущання.

Це так дбають про місцевих. Роблять заручниками і змушують до депортації в росію, – резюмує Сергій Хлань.

Своє звернення Сальдо пояснив піклуванням про безпеку мешканців. І дійсно, колаборантам та зрадникам буде з міркувань безпеки краще виїхати до росії. І ніколи більше не повертатися.

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