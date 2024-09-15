Херсонщина у вогні: за минулу добу 2 вбитих і 7 поранених, вже сьогодні поранено 4 людей

Херсонщина у вогні. Ворог не припиняє жорстоко тероризувати регіон. Скидає бомби, атакує артилерією і дронами. У Херсоні і області продовжують гинути та отримувати поранення мирні люди.

Про наслідки ворожих атак за минулу добу розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін., передають “Новини України – НСН”

Херсонщина у вогні

За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Антонівка, Берислав, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Новорайськ, Урожайне, Новоберислав, Степне, Садове, Придніпровське, Зміївка, Дудчани, Архангельське, Любимівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, територію заводу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, складське приміщення та приватний автомобіль.

Вночі авіаційний удар пережили жителі Новорайська, що у Бериславському районі. Внаслідок «прильоту» понівечені приватні оселі, частина з них – повністю зруйновані. Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

Наслідки ворожої атаки – на фото.

Через російську агресію минулої доби 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення на Херсонщині.

Тільки за ранок у Херсоні сьогодні четверо поранених

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Вранці у Херсоні четверо людей звернулись по меддопомогу. Ворог атакував їх з безпілотника. Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 62 та 65 років.

До лікарні звернулась також 22-річна жінка. В неї – вибухова травма, контузія та уламкове поранення ноги. Потерпілій надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Ще одна жителька Херсона дістала мінно-вибухову травму та контузію внаслідок скидання вибухівки з дрона. 34-річна жінка самостійно звернулась до лікарні. Їй надали необхідну допомогу. Подальше лікування потерпіла проходитиме амбулаторно.

Лікарі дообстежують постраждалих та надають їм необхідну допомогу.

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