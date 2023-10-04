У Ладижині Вінницької області загинуло 9 тонн риби через екологічну катастрофу

У Ладижині Вінницької області великий український виробник осетрової ікри у Вінницькій області втратив дев’ять тонн азовського осетра. Це сталося через забруднення місцевого водосховища. Про це повідомляє “Новини Live”, передає НСН.

У Ладижині Вінницької області 9 тонн риби загинуло через екологічну катастрофу

Власник ферми Олександр Корх зауважив, що спочатку у 2014 році рибне господарство перевезли з Маріуполя на Херсонщину, а потім на Вінничину. І вже в Ладижині риба почала там жити.

Проте внаслідок екологічної катастрофи 20-літні азовські осетри загинули.

“Усі загинули через екологічну катастрофу у Ладижині Вінницької області. Вони пережили бої 2014 року під Маріуполем, потім Херсон і 6 років тому приїхали в Ладижин”, — розповів чоловік.

За його словами, навряче місцева влада буде шукати тих, хто займається отруєнням місцевого водосховища.

“Наша 10 річна історія закінчилася провалом разом із нашими рибками!”, — підсумував Корх.

Своєю чергою в компанії Ukrainian Caviar Berry розповіли, що ікру купували клієнти зі всього світу, тому саме їхнє виробництво користувалося популярністю.

“Зазвичай рибу вбивають, щоб дістати ікру. Але це був не наш метод. Ми отримували ікру шляхом “доїння” й риба залишалася живою. Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки”, — наголосили у повідомленні.

Забруднення річки

Проте у компанії не можуть зупинити процес забруднення в річці Південний Буг. Наразі той резервуар, де росли їхні осетри, має вигляд зливної ями.

“Викид у воду неймовірно великої кількості шкідливих речовин призвів до миттєвої смерті 9 тонн червонокнижної риби — Білуги, Ленського, Азовського Осетра, Гібрида білуги (Бестер). Управління прокуратури охорони природи відкрило справу, триває слідство. Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра”, — додали у повідомленні.

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