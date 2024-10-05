Українські військові збили російський літак в районі Костянтинівки на Донеччині. Ймовірно, мова йде про Су-25.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, повідомляють “Новини України – НСН“.

“Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає”, – розповів Горбунов.

Додамо, що близько півгодини тому, в мережі з’явилась інформація про збиття російського літака в районі Костянтинівки.

Вже навіть з’явились фото та відео інциденту. Пр цьому окремі Telegram-канали не виключають, що російський літак був збитий своєю ж авіацією.

ЗСУ збили російський літак в районі Костянтинівки – МВА

Джерело: РБК-Україна.

Ще новини України: Націлилися на інфраструктуру міста – окупанти змінили тактику в районі Покровська