Росіяни застосовують спектр озброєння для атак по Вовчанському агрегатному заводі, який підрозділи ГУР повністю звільнили 24 вересня

Про це розповів речник ОТУ “Харків” полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передають “Новини України – НСН”.

Як зазначив Саранцев, ситуація на Харківському напрямку залишається складною, армія РФ продовжує штурмові дії, а найгарячіше зараз у Вовчанську.

За словами речника ОТУ “Харків”, Вовчанський агрегатний завод є головною ціллю окупантів після його звільнення й зачистки підрозділами ГУР.

Знищують все, що їм не дісталось – окупанти засипають снарядами Ввовчанський агрегатний завод

“Ворог якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має. Але разом з цим це для нього був дуже потужний іміджевий удар – втрата цього об’єкта”, – сказав Саранцев.

Речник наголосив, що зараз росіяни намагаються застосувати по заводу “максимальний спектр свого озброєння”.

“Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою – знищувати те, що йому не дісталося”, – підкреслив він..

Як повідомлялося раніше, підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.

27 вересня у ГУР розповіли, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу дає можливість для контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку.

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