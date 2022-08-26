Жителів одного з міст Донецької області закликають евакуюватися

Окупанти обстріляли місто Слов’янська Донецької області. .Жителів закликають евакуюватися

У ранок п’ятниці, 26 серпня, місто Слов’янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Слов’янська Вадима Ляха в Facebook, передає NNS

“У Слов’янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають”, – написав він.

Ляхов повідомив, що росіяни вдарили по хімічному технікуму. В результаті обстрілу жертв немає.

“Це ще раз змушує акцентувати на евакуації. Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Їдьте зараз!”, – заявив мер Слов’янська.

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