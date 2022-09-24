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З 28 вересня через Кривий Ріг курсуватиме додатковий потяг – Укрзалізниця

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“Укрзалізниця” призначає щоденний додатковий потяг через Кривий Ріг. Додатковий нічний швидкий потяг №276/275 “Київ – Запоріжжя” курсуватиме, починаючи з 28 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ, інформує NNS

“Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби”, – йдеться в повідомленні.

З 28 вересня через Кривий Ріг курсуватиме додатковий потяг - Укрзалізниця

Розклад потягу з Києва

  • Київ 21:36;
  • Кривий Ріг 07:12;
  • Запоріжжя 11:55.

Розклад потягу з Запоріжжя

  • Запоріжжя 14:35;
  • Марганець 16:16;
  • Нікополь 16:57;
  • Кривий Ріг 20:25;
  • Київ 05:48.

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