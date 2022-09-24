З 28 вересня через Кривий Ріг курсуватиме додатковий потяг – Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначає щоденний додатковий потяг через Кривий Ріг. Додатковий нічний швидкий потяг №276/275 “Київ – Запоріжжя” курсуватиме, починаючи з 28 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ, інформує NNS

“Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби”, – йдеться в повідомленні.

Розклад потягу з Києва

Київ 21:36;

Кривий Ріг 07:12;

Запоріжжя 11:55.

Розклад потягу з Запоріжжя

Запоріжжя 14:35;

Марганець 16:16;

Нікополь 16:57;

Кривий Ріг 20:25;

Київ 05:48.

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