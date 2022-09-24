З 28 вересня через Кривий Ріг курсуватиме додатковий потяг – Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначає щоденний додатковий потяг через Кривий Ріг. Додатковий нічний швидкий потяг №276/275 “Київ – Запоріжжя” курсуватиме, починаючи з 28 вересня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ, інформує NNS
“Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби”, – йдеться в повідомленні.
Розклад потягу з Києва
- Київ 21:36;
- Кривий Ріг 07:12;
- Запоріжжя 11:55.
Розклад потягу з Запоріжжя
- Запоріжжя 14:35;
- Марганець 16:16;
- Нікополь 16:57;
- Кривий Ріг 20:25;
- Київ 05:48.
«Укрзалізниця» показала фото сучасних туалетів у потягах