Ворог атакував енергетичну інфраструктуру – три області знеструмлено

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки сотні населених пунктів лишилися без світла. Які три області знеструмлено

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає NNS

П’ять ударів дронами було зафіксовано у Києві. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок.

“Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки”, — написав прем’єр-міністр.

Нині відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів. Енергетиків вже скерували для відновлення електропостачання.

“Кожен регіон має план антикризового реагування”, — додав він.

Денис Шмигаль закликав українців згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо закликали таке робити у пікові години, а саме між 17:00 та 23:00.

17 жовтня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух. Загалом у місті пролунали три вибухи. В результаті атаки дронами у нежитловій будівлі почалася пожежа.

Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові атаки окупантів по Києву і показав відео наслідків. Він назвав удар по житловому будинку терором мирного населення.

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