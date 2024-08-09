ДТП на Рівненщині сталася 8 серпня. На трасі зіткнулися мінівен і позашляховик. В результаті аварії постраждали 10 осіб.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Рівненської області.

Поваідомляється, що у Вараському районі на Рівненщині зіткнулися мінівен і позашляховик, внаслідок чого постраждали 10 осіб. За попередніми даними, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом.

Водій заснув за кермом: у ДТП на Рівненщині постраждали 10 людей (фото)

ДТП сталася 8 серпня близько 15:30 на трасі “Київ-Ковель-Ягодин”, поблизу села Маюничі.

Згідно з інформацією поліції, водій автомобіля “Volkswagen Touran”, 47-річний житель Київської області, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком “Mitsubishi Pajero Sport”, яким керував 51-річний мешканець села Полиці. Як пояснив водій “Volkswagen”, він заснув за кермом.

У мінівені їхала сім’я з Київщини, включаючи подружжя та п’ятеро дітей віком від 1 до 18 років. В позашляховику перебували чотири жителі села Полиці віком від 44 до 60 років. Всі, окрім водія “Volkswagen”, були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня, проте їхньому життю нічого не загрожує

Слідчі ВП №1 (смт Володимирець) Вараського РВП розпочали досудове розслідування у зв’язку з порушенням правил дорожнього руху за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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