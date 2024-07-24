Водій травмував співробітника ТЦК в Одесі – військові відреагували

Про це повідомляють “Новини Украни – НСН” з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Повідомляється, що інцидент стався в Хаджибейському районі Одеси 24 липня. Як зазначають у ТЦК, представники територіального центру комплектування та Нацгвардії проводили оповіщення.

Водій травмував співробітника ТЦК в Одесі – військовї відреагували

Вони попросили одного з водіїв легкового авто надати документи, що підтверджують особистість, та військово-облікові документи. Водій продовжив рух. У результаті був травмований військовослужбовець, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий надав свідчення для притягнення чоловіка до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

“Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює цю ситуацію. Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим! Особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України”, – йдеться у повідомленні

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