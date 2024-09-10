Внаслідок атаки дроном по транспортній зупинці у Херсоні чоловік дістав важкі поранення

Сьогодні, 10 вересня, російський дрон атакував зупинку транспорту у Херсоні. Внаслідок атаки 65-річний чоловік дістав важкі поранення.

У Дніпровському районі Херсона ворожий дрон поцілив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого одного чоловіка поранено.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Херсонську МВА.

“Ушпиталено 65-річного чоловіка, який отримав поранення внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона менше години тому у Дніпровському районі міста біля зупинки громадського транспорту”, – йдеться у повідомленні.

Наразі стан постраждалого тяжкий, у нього мінно-вибухова травма та множинні уламкові поранення обох ніг. Медики борються за життя пораненого.

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