Вночі 3 серпня у Миколаївській області спалахнула пожежа. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, у регіоні цієї ночі знищили два “Шахеди”.

Близько 01:36 у Березнегуватській громаді Миколаївській області внаслідок знищення дрона виникла пожежа. Спалахнули дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домоволодіння.

Кім зазначив, що пожежу оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Внаслідок атаки дронів у Миколаївській області спалахнула пожежа

Нічна атака по Україні

Вночі 3 серпня армія РФ випустила по Україні 29 ударних дронів Shahed 131/136, дві зенітні керовані ракети С-300 та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П. Сили протиповітряної оборони знищили 24 ворожих безпілотників.

Сили протиповітряної оборони змогли збити 24 з 29 «шахедів» у межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Житомирської областей.

Увага! Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлену активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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