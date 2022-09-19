В Україні оновлено перелік територіальних громад в зоні бойових дій: хто зможе отримати виплати

Українці, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, продовжують отримувати матеріальну допомогу від держави у розмірі 2000 та 3000 грн. Щомісяця перелік громад, розташованих в зоні бойових дій, мешканці яких можуть претендувати на виплати, зростає. Хто потрапив до списку у вересні

У вересні до списку додали Марганецьку міську територіальну громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Цей регіон зараз страждає від обстрілів, і його мешканці тимчасово виїхали до інших областей України. Допомогу можуть отримати мешканці міста Марганець, селища Максимівка та села Вільне, Добра Надія, Іллінка, Новокам’янка та Новокиївка Нікопольського району.

Загалом до списку населених пунктів, мешканці яких отримують виплати від держави, входять 327 громад 9 областей України.

Зокрема, вони знаходяться в:

Донецькій області – 66;

Харківській – 56;

Дніпропетровській – 10;

Луганській – 37;

Запорізькій – 56;

Херсонській – 49;

Миколаївській – 26;

Сумській – 22;

Чернігівській – 5.

Ключовими критеріями виплати 2000 та 3000 грн є перебування громадян у тимчасовій окупації, в оточенні чи на територіях, де ведуться активні бойові дії.

У Мінсоцполітики попередили, що виплату державної допомоги багатьом переселенцям можуть припинити, а отримані гроші змусять їх повернути. Це станеться у тому випадку, якщо з’ясується, що люди одержують свої гроші незаконно.

Наприклад, якщо переселенець переїхав з місця проживання, в якому його було зареєстровано, до іншого населеного пункту, або якщо він повернувся на своє постійне місце проживання, то про це потрібно обов’язково попередити соціальні служби. Виплати йому мають припинити. Якщо факт переїзду приховати, то згодом він розкриється, і переселенцю доведеться повернути незаконно отримані гроші.

Мешканці 5 областей України, які знаходяться у зонах бойових дій, отримають додаткові виплати