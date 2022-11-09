В Україні незабаром почнеться друга хвиля виплат – хто отримає 6600 гривень через Дію

В Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат внутрішньо переміщеним особам. Хто отримає 6600 гривень через Дію

Допомогу фінансуватиме благодійний фонд “Право на захист”. Виплати отримають потерпілі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО з Харківської області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Розмір повторної допомоги для внутрішньо-переміщених особ становитим 6600 гривень на кожного члена сім’ї, які, як і раніше, виплачуватимуться протягом 3 місяців (по 2200 грн в місяць).

В Україні незабаром почнуться повторні виплати 6600 гривень через Дію для ВПО

Хто може розраховувати на допомогу:

громадяни віком від 55 років;

вагітні жінки;

самотні матері з дітьми до 2-х років;

особи з інвалідністю;

неповні сім’ї.

У благодійному фонді наголосили, що перевага у виплатах надається внутрішнім переселенцям, які стали на облік протягом останнього місяця.

Отримати по 6600 грн також зможуть наступні категорії українців:

ВПО, які переїхали протягом останніх 30 днів.

Домогосподарства, які постраждали від обстрілів, сім’ї, які втратили члена сім’ї.

Особи, які втратили кошти для існування внаслідок воєнних дій.

ВПО або люди, які переїхали понад 30 днів тому, мають дохід менше 5400 грн на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості: двоє або більше дітей; особи з інвалідністю; домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою); вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до 2-х років; люди похилого віку (55+ років) в сім’ї.

Заявку на допомогу можна подати у пунктах реєстрації благодійного фонду “Право на захист”, якщо ви раніше не отримували допомогу від інших міжнародних організацій.

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