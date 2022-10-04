В окупованому Енергодарі на Запоріжжі введено комендантську годину «в цілях безпеки»

З 4 жовтня в окупованому Енергодарі на Запоріжжі російськими військами введено комендантську годину “в цілях безпеки”

Про це пише РІА Новості. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

Видання повідомило про введення окупаційною “владою” Енергодару комендантської години, яка діятиме з 20:00 до 06:00. При цьому, коли вона закінчиться, вони не повідомляли.

Це робиться нібито в цілях безпеки.

У працівників АЕС і ТЕС, які пересуватимуться містом у цей час, загарбники вимагатимуть посвідчення особи та спецперепустку.

На період комендантської години також заборонено роботу цілодобових магазинів.

27 вересня українська розвідка повідомила, що загарбники перестали випускати з міста жителів окупованого Енергодару та посилили контроль за персоналом Запорізької АЕС.

Українська влада закликала жителів Енергодара евакуюватися самотужки, бо росія на гуманітарні коридори не погоджується.

Чи можуть скасувати комендантську годину в Україні