Черговий інцидент стався в Одесі. Спалахнула сутичка між ТЦК, правоохоронцями та цивільними громадянами.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Так, між ТЦК, цивільними та поліцією спалахнула сутичка. За даними очевидців, спочатку чоловік вдарив воєнкома в обличчя, а потім підключилася жінка, яка напала на патрульну і порвала бронежилет.

Користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та співробітниками ТЦК у супроводі поліції у Приморському районі Одеси. На запису видно, як між одеситом та військовими почалась бійка, а поліцейська намагалась заспокоїти усі учасників конфлікту.

Користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та співробітниками ТЦК у супроводі поліції у Приморському районі Одеси. На запису видно, як між одеситом та військовими почалась бійка, а поліцейська намагалась заспокоїти усі учасників конфлікту.

В Одесі сталася масова бійка між ТЦК, поліцією та цивільними (відео)

Відео публікують користувачі соцмереж.

Що на відео

На запису видно, як на вул. Середньофонтанській один із чоловіків у формі схопив цивільного за футболку та потягнув, однак одесит чинив опір. Поряд із чоловіками була й жінка, яка голосно кричала та ставала на захист одесита.

У цей час до учасників конфлікту підбігла поліцейська, яка намагалась заспокоїти й жінку, й цивільного чоловіка, й працівника ТЦК та СП. Після цього чоловік у військовій формі почав демонструвати папку із, ймовірно, документами для усіх перехожих, які стали свідками скандалу. Наразі причина конфлікта невідома.

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