Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Укрзалізниця..

«Змінюємо розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колі (спеціально зміщені на не піковий сезон перевезень) на ділянці Івано-Франківськ — Рахів з 13 по 30 жовтня. У цей період кінцевими станціями для деяких маршрутів поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин», – йдеться в повідомленні.

Тож зміни будуть наступнІ:

Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для наступних поїздів:

№6/5 Запоріжжя — Ясіня,

№15/16 Харків — Ясіня,

№193/194 Кривий Ріг — Ясіня,

№26/25 Одеса — Ясіня,

№95/96 Київ — Рахів,

№143/144 Суми — Рахів,

№255/256 Київ — Рахів. Д

Для зручнішого прибуття пасажирів до Івано-Франківська на період ремонту поїзд прибуватиме на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 05:13 (замість 03:42)

Укрзалізниця змінила розклад руху низки поїздів – що відомо.

Чернівці з 14 по 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ — Рахів.

Поїзд №55/56 Київ — Чернівці курсуватиме відправленням з Києва з 13 по 30 жовтня о 15:58, слідуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме в Коломию о 06:04 та до Чернівців – о 07:42. Зворотно поїзд відправлятиметься з Чернівців з 14 по 31 жовтня о 17:38, прибуватиме в Коломию о 18:58 та далі слідуватиме звичним графіком до столиці.

Коломия з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ — Ясіня.

Делятин з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для наступних поїздів:

№ 6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче;

№ 6402/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.

На період з 14 по 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове не курсуватиме.

Залізничники максимально скоротили тривалість ремонтних робіт, а їх виконання дозволить пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період, тож просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні поїздок.

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