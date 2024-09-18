Укрзалізниця змінила маршрути низки приміських потягів Полтавської області. Це пов’язано з масштабними пожежами у регіоні.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укрзалізницю”.

Як розповіли у компанії, упродовж цього тижня були залучені 7 пожежних поїздів та понад 70 залізничників для гасіння пожеж у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Там горять дерева в смугах відводу залізниці, кущі, суха трава та ліс.

Укрзалізниця змінила маршрути приміських потягів у Полтавській області через масштабні пожежі

“Наразі вони працюють на дільницях Мала Перещепинська – Нові Санжари, Мельня – Вирівка та вже ліквідували пожежу поблизу станції Кривий Ріг Західний”, – сказано у повідомленні.

Через пожежу на дільниці Мала Перещепинська – Нові Санжари деякі приміські поїзди тимчасово курсують зміненим маршрутом.

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