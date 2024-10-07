“Укрзалізниця” змінює маршрут поїзда №148/147, що прямує за популярним курортним напрямком Одеса – Київ. В чому причина і як курсуватиме поїзд.

Причиною зміни маршруту є ремонтні роботи на залізниці у межах Черкаської області. Після початку робіт поїзд йтиме в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя.

Про це повідомили у самій компанії, передають “Новини України – НСН”.

В Укразілзниці зазначили, що зміни діятимуть:

для рейсів з відправкою з Одеси – з 22 жовтня до 3 грудня;

для рейсів з відправкою з Києва – з 23 жовтня до 4 грудня.

“Укрзалізниця” змінила маршрут поїзда на популярному напрямку – як курсуватиме

“Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня із Одеси. Та з 6 грудня — з Києва.”, – розповіли у перевізнику.

При цьому наголошується, що в цей період пасажири, які планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції Ім. Т. Шевченка з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 Ім.Т. Шевченка – Черкаси, у зворотню сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом № 6029 Черкаси – Ім.Т. Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас. з приміського поїзда №6819 Гребінка – Київ на поїзд № 105 до Одеси, у зворотню сторону пасажири можуть дістатись до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ – Гребінка.

“Пасажирам, що слідують з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси о 6:13”, – розповіли в Укрзалізниці”

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