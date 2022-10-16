Українцям, які втратили документи, спростили правила в’їзду з тимчасово окупованої території

Частина українців, які втекли від росіян, заявляють, що втратили документи, або ті були відібрані окупантами. Для таких громадян спростили правила в’їзду з тимчасово окупованої території

В Україні створили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься видачею або відновленням документів громадян України, які виїхали до третіх країн без них.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Як зазначили у Мінреінтеграції, суть проблеми полягає у тому, що українці, виїжджаючи з-під окупації на контрольовану територію, зокрема через треті країни, не всі мають паспорти. Багато хто заявляє, що ті були втрачені.

“Відповідно до постанови №57 та змін у Порядку перетину кордону, громадяни України до 18 років пропускаються на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. При цьому Державна прикордонна служба самостійно вносить дані про людину до бази. Громадяни віком від 18 років, які втратили свої документи, також пропускатимуться за наявності свідоцтва про народження. Потім ідентифікацію будуть проводити вже на території України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Ірина Верещук заявила, що кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на актуальні види фінансової допомоги. Зокрема, як зазначила Верещук, йдеться про фінансову допомогу у розмірі 2,2 тис. грн. від держави. Ці виплати розпочнуться з листопада. Окрім фінансової підтримки, українців на звільнених територіях забезпечуватимуть:

продуктами харчування;

речами першої потреби;

засобами гігієни;

теплим одягом на зиму.

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