Українці можуть отримати майже по 20 кілограмів продуктів безкоштовно: на кого розрахована допомога

Українці можуть отримати продукти безкоштовно. На місяць дають майже по 20 кілограмів продуктів. На кого розрахована допомога

Допомога розрахована на маріупольців, які евакуювались до Києва.

Таку допомогу жителям Маріуполя в столиці роздає міжнародна організація HEKS EPER Ukraine. Отримати її можна в центрі “Я – Маріуполь”, повідомляють у прес-службі центру. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, сумарна вага продуктового набору становить 19 кілограмів. До цього набору входять різноманітні продукти щоденного вжитку. Така допомога – не одноразова, вона видається маріупольцям щомісячно. Продуктовий набір можна отримати за адресою центру “Я – Маріуполь”. Він розташований на вулиці Антоновича,39. Центр приймає відвідувачів шість днів на тиждень – з понеділка по суботу: с 8:00 по 18:00.

Як отримати допомогу?

Перш за все, слід заповнити анкету, в якій вказати необхідні дані про себе. Якщо в заявника паперовий паспорт, то отримати продуктовий набір може або він сам, або хтось із рідних за його паспортом. Якщо ж документ у нього в електронному вигляді, у “Дії”, то його може пред’явити лише сам власник.

У центрі можна отримати не лише продукти безкоштовно, але й психологічну, медичну та юридичну допомогу. Усе це, звісно, також безкоштовно. Крім того, евакуйовані жителі Маріуполя можуть укласти угоду з лікарем-терапевтом, підписавши декларацію. Там також можна отримати консультацію працівника Фонду соціального страхування щодо виплат лікарняних.

Тим, у кого залишаться нез’ясовані питання, рекомендують звертатись за номером контакт-центру Маріупольської міськради: 067-345-15-55.

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