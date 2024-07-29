Окупанти здійснили удар по Донеччині 29 липня. Найбільше людей загинуло та було поранено у Торецьку.

На Донеччині росіяни 29 липня атакували населені пункти Бахмутського й Покровського районів. Через обстріли четверо цивільних загинуло, четверо поранено.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Передають “Новини України – НСН”.

Слідство встановило, що під час комбінованої атаки ворога на місто Торецьк, де використовували авіацію та артилерію, троє цивільних отримали тілесні ушкодження, які не сумісні з життям. Ще троє мешканців Торецька дістали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Також, під час обстрілу селища Гродівка в Покровському районі загинув чоловік. Обстріл міста Сіверськ призвів до мінно-вибухової травми та поранення плеча в одного з громадян. Його доставили до лікарні, де постраждалому було надано медичну допомогу.

Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки та господарські споруди. Тип зброї, яка використовувалася, ще уточнюється.

Удар по Донеччині 29 липня – є загиблі і поранені

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