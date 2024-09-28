Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Повідомляється, що 28 вересня, о 02:05, війська РФ атакували Добропілля, під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою.

“Засоби ураження поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними прокурорів, п’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні.

“У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани”, – додали у відомстві.

Удар по Добропіллю вночі 28 вересня – сталися пожежі, 7 людей поранені

Наслідки обстрілу

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.

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