У восьми областях України значні знеструмлення через негоду – де немає світла

У восьми областях України діють значні знеструмлення через негоду: штормовий вітер, сніг з дощем, а також пошкодження мереж операторів систем розподілу

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укренерго”.

Зокрема, знеструмлення спостерігаються на заході та півдні (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області).

У восьми областях України значні знеструмлення через негоду

Тим часом у Житомирській області через значні пошкодження мереж, які спричинили атаки росіян, застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

При цьому складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де окупанти постійними артобстрілами пошкоджують мережі. Зокрема, внаслідок вчорашніх обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Також повідомляється, що ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювані роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК “Укренерго”. Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів.

Новини України:

Як звільнятимуть ЗАЕС, щоб не допустити ядерної катастрофи – інтерв’ю з президентом “Енергоатому”