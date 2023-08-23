У школах Львова запроваджують багато змін – на які сюрпризи очікувати школярам

У новому навчальному році дітей у школах Львова чекатиме багато нововведень. До чого готуватися школярам

У львівських школах буде можливість більше рухатися, займатися кіберспортом та купувати їжу в їдальні без готівки.

Як розповів начальник міського управління освіти Андрій Закалюк, новий навчальний рік принесе львівським школярам багато сюрпризів. Вони отримають багато нових можливостей на всіх рівнях. Про це повідомляє НСН з посиланням на ZAXID.NET

Що нового буде у школах Львова

Основний акцент зроблять на форматах навчання. Вкрай важливо, аби учні молодших класів навчалися за партами у школі. Що стосується старшокласників, то вони можуть мати дистанційні уроки.

“Впродовж цього літа ми розширювали укриття, проводили ремонтні роботи в них. Загалом на такі роботи з міського бюджету скерувати близько 10 мільйонів гривень. Це важливо, бо ми хочемо максимально повернути дітей за шкільні парти”, – розповів Закалюк.

Також він попросив батьків не купувати квіти вчителям, а скерувати гроші на допомогу дітям, які постраждали від війни. Наприклад, можна задонатити на підтримку центру Unbroken kids.

У школах Львова запроваджують багато змін

З 1 вересня учням заборонять користуватися мобільними телефонами. Це повинно не лише сприяти концентрації дітей на навчанні, а й стимулювати спілкування між дітьми.

“Це не стосуватиметься випадків, коли потрібно зв’язатися з батьками чи навчального процесу, коли телефони замінюють підручники. Це важливо, щоб контролювати кількість часу, який діти проводять в телефоні, і власне контент, який вони там споживають”, – розповів Закалюк.

У шкільних їдальнях тепер можна буде розрахуватися карткою (в усіх школах буде доступно з січня). Великий акцент зроблять на активності дітей: 30% парт будуть стоячими, а на коридорах встановлять шведські стінки, тенісні столи тощо.

Будуть зміни і в системі оцінювання: педагогам рекомендували не ставити оцінки за образотворче мистецтво, трудове навчання та музику. Олімпіади Квести та Тести продовжать та розширять призами: 50 тисяч гривень переможцям, та 20 і 10 тисяч друге та третє місце відповідно.

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