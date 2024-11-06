У Радивилові Рівненської області потяг наїхав на чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці. Поліція з’ясовує його особу.

Про це повідомила Поліція Рівненської області, передають “Новини України – НСН”.

“Повідомлення надійшло до поліції 5 листопада близько 22:20. Поліцейським машиніст розповів, що невідомий йшов вдовж колії, а потому раптово вийшов на неї. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Чоловік від отриманих травм загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

У Рівненській області потяг наїхав на чоловіка – подробиці (фото)

Розпочато досудове розслідування, у рамках якого встановлюються обставини події та особа загиблого.

Прикмети чоловіка: віком 65-70 років, середнього зросту, сиве волосся із залисинами. Був одягнений у чорну шапку, синю куртку, сірий піджак, сіру кофту з білими вставками, сині штани та чорні черевики.

Ще новини України: У Львові п’яний і під наркотиками водій трамвая наїхав на 44-жінку з маленьким онуком