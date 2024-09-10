У Полтавській області п’яний чоловік підірвав гранату біля п’ятиповерхівки – троє поранених

Про це повідомила Національна поліція, передають “Новини України – НСН”.

Інцидент трапився 8 вересня близько 04:00 поблизу багатоквартирного будинку на вулиці Незалежності в місті Гребінка. На місце виїхали слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та патрульні.

Правоохоронці з’ясували, що нетверезий чоловік кинув гранату у дворі п’ятиповерхового будинку. Внаслідок вибуху поранень зазнали троє місцевих мешканців 35, 38 та 32 років, які в той час перебували в альтанці неподалік. Поранених госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

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Поліціянти затримали нападника, ним виявився 28-річний місцевий житель. У нього вдома знайшли речові докази, які скерували на експертизу.

Чоловіку вже повідомили про підозру у двох злочинах — хуліганство (частина 4 статті 296 ККУ) та незаконне зберігання боєприпасів або вибухових речовин (частина 1 статті 263 ККУ). Підозрюваному загрожує від трьох до семи років тюрми.

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