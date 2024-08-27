У Луцьку вночі 27 серпня невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту. Унаслідок перестрілки один із військовослужбовців зазнав поранення.

Про це повідомили в поліції Волинської області, передають “Новини України – НСН”.

За даними слідства, чоловік стріляв по військовослужбовцях з невстановленої зброї. У цей час вони «несли службу на посту з охорони об’єкта». Правоохоронці не називають, про який саме об’єкт йдеться.

У Луцьку невідомий стріляв у військових на посту – є поранений

У поліції кажуть, що військові відкрили вогонь у відповідь. Одного з військовослужбовців було поранено, його доправили в лікарню.

Після перестрілки невідомий чоловік утік. Зараз його розшукують.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя військовослужбовця.

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