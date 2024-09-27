У Києві на парковці стався конфлікт між менеджером Нацбанку та військовим. Військовослужбовець заявив, що банкір ледь не збив його та погрожував зброєю. Сам посадовець ці слова заперечує.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомили в Нацполі, конфлікт стався вчора близько 22:00 на одному з паркувальних майданчиків у столиці.

Водій автівки Lexus в нетверезому стані перегородив водію Audi дорогу, між чоловіками виник конфлікт.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi – військовий (в мережі пишуть, що це білоруський доброволець Андрій Трацевський).

У Києві сталася сутичка між менеджером Нацбанку та військовим – що відомо

Повідомляється, Поляруш погрожував військовому нагородною зброєю (натомість сам банкір це заперечує). Військовий у відповідь на дії посадовця розпилив газовий балончик.

Неподалік від місця була поліція, тому учасників конфлікту розборонили.

На працівника Нацбанку склали адмін протокол по ст. 130 КУпАП (керування в стані алкогольного сп’яніння). Від перевірки «драгером» чоловік відмовився.. Зброю, яка знаходилася у посадовця в машині, вилучили.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно військового за статтею 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), а стосовно працівника НБУ за ст. 129 ККУ (погроза вбивством).

Ще новини України: Хто найчастіше отримує бронь від мобілізації в Україні